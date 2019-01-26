2019-01-26T06:46:33+03:00
Происшествия

В заброшенном доме Бурятии местные жители обнаружили тело мужчины

Полицейские уже задержали преступника
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В заброшенном доме Бурятии местные жители обнаружили тело мужчины.В заброшенном доме Бурятии местные жители обнаружили тело мужчины.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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23 января в дневное время местные жители села Поселье в Бурятии обнаружили тело 36-летнего мужчины. Голова и конечности частично были повреждены бродячими собаками.

- Для определения точной причины смерти была незамедлительно назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой установлено, что мужчина скончался от повреждений головы и внутренних органов, причиненных многократными воздействиями, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Бурятия.

Выяснилось, что 19 января в вечернее время погибший распивал спиртные напитки в компании знакомых. Между ним и 25-летним молодым человеком завязалась ссора. Подозреваемый нанес удары по голове и телу противника, который особо не сопротивлялся на фоне алкогольного опьянения, упал без сознания. Никто из собутыльников не оказал первой помощи, все отправились дальше продолжать веселье. Застолье длилось еще полтора дня.

В обед 21 января участники «праздника» проснулись и увидели бездыханное тело знакомого. Виновник трагедии решил скрыть преступление и отнес тело в заброшенное здание, бросив там.

Спустя два дня жители села случайно наткнулись на обезображенный труп и вызвали полицию.

Следователи продолжают собирать доказательства причастности молодого человека. В скором времени решится вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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