Иркутская область вошла в тройку самых популярных регионов среди туристов по версии журнала NationalGeographic

СЕГОДНЯ 07:19 2019-01-26T07:19:23+03:00

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Популярный журнал NationalGeographic Россия опубликовал список из двадцати самых популярных регионов страны среди иностранных туристов в осенний период 2018 года.

- Рейтинг составлен Maps.me - бесплатным сервисом, который предоставляет офлайн-карты и навигацию для мобильных устройств на основе данных OpenStreetMap (OSM), - сообщили в пресс-службе агентства по туризму Иркутской области.

Приангарье занимает в этом рейтинге третье место. Лидером стала Московская область, вторая строчка за Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. После Иркутска идут Краснодарский край, Республика Адыгея, Калининградская область, Республика Бурятия, Ростовская область, Красноярский край, Республика Татарстан.

- В 2018 году объем туристско-экскурсионного потока составил 1,65 миллиона человек, из них количество иностранных граждан – 295,3 тысяч человек, - отметила руководитель агентства по туризму региона Екатерина Сливина.

Самыми популярными месяцами для туристов по-прежнему остаются февраль, март и период с июня по сентябрь. Иностранцы и жители других регионов приезжают в Иркутскую область с целью культурно-познавательного досуга и с лечебно-оздоровительными целями. Так же туристы любят посещать экологические туры, иногда приезжают по делам с частными визитами. А в осенний сезон популярностью пользуется фототур на Байкал.