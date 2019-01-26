Выставка кошек пройдет в Краеведческом музее Иркутска 27 января

СЕГОДНЯ 07:53 2019-01-26T07:54:55+03:00

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27 января с 11:00 до 17:00 в отделе природы областного Краеведческого музея Иркутска пройдет выставка кошек. На ней будут представлены, как традиционные породы, так и редкие виды котят.

- На выставке представят котят персидской, экзотической, курильской, британской, шотландской, сиамо-ориентальной пород, а также мейн-кунов, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного краеведческого музея.

Можно познакомиться с милыми пушистиками, узнать об их содержании и уход. Кстати, отличная возможность провести воскресенье в кругу семьи и милых кошечек, сделать парочку фотографий и погладить домашних питомцев.

Стоимость билета от 50 рублей.

Подробнее о самых интересных и увлекательных событиях нашего города вы можете узнать в разделе "Афиша".

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