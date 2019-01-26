2019-01-26T07:54:55+03:00
Досуг

Выставка кошек пройдет в Краеведческом музее Иркутска 27 января

В отделе природы представят редкие и традиционные породы
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Выставка кошек пройдет в Краеведческом музее Иркутска 27 января.Выставка кошек пройдет в Краеведческом музее Иркутска 27 января.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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27 января с 11:00 до 17:00 в отделе природы областного Краеведческого музея Иркутска пройдет выставка кошек. На ней будут представлены, как традиционные породы, так и редкие виды котят.

- На выставке представят котят персидской, экзотической, курильской, британской, шотландской, сиамо-ориентальной пород, а также мейн-кунов, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного краеведческого музея.

Можно познакомиться с милыми пушистиками, узнать об их содержании и уход. Кстати, отличная возможность провести воскресенье в кругу семьи и милых кошечек, сделать парочку фотографий и погладить домашних питомцев.

Стоимость билета от 50 рублей.

Подробнее о самых интересных и увлекательных событиях нашего города вы можете узнать в разделе "Афиша".

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Выходные – это заслуженный отдых, провести его нужно так, чтобы зарядиться бодростью, весельем и, конечно, обязательно подышать свежим воздухом, выбраться на прогулку или покататься на коньках, например, на острове Конный. Тем более, что синоптики обещают в эти два дня -9, — 7 градусов. Куда еще можно отправиться, смотрите в нашей подборке – Афиша на выходные 26-27 января в Иркутске. Подробнее...

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