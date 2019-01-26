2019-01-26T08:42:17+03:00
Общество

42 официальные ледовые переправы действуют в Иркутской области

На это неделе открыли две новые дороги
Валентина ГИЛЕВИЧ
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42 официальные ледовые переправы действуют в Иркутской области.42 официальные ледовые переправы действуют в Иркутской области.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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42 официальные ледовые переправы функционируют в данный момент в Приангарье. Только на этой неделе в Иркутской области были допущены к эксплуатации и открыты для движения транспорта две из них. Конкретно, дорога в Казачинско-Ленском районе грузоподъемностью 50 тонн. Она идет от населенного пункта Магистральный до деревни Кутимы. Вторая – Аларский район грузоподъемностью 10 тонн через реку Ангара. Она соединила поселок Ангарский и село Середкино Боханского района.

- На сегодняшний день в Иркутской области на контроле ГИМС МЧС России находятся 42 ледовые переправы, оборудованные дорожными знаками «Ограничение массы», «Ограничение максимальной скорости», «Ограничение минимальной дистанции», «Остановка запрещена», щитами со спасательными средствами. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам напоминают о необходимости соблюдения основных правил при передвижении по ледовым дорогам, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Правила передвижения по ледовым переправам:

• Выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, придерживаясь разрешенной скорости.

• Перед выездом следует отстегнуть ремни безопасности, опустить стекла в автомобиле и приоткрыть двери.

• На ледовой переправе запрещается останавливаться. Также нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. Нельзя делать рывки, развороты и обгоны автомобилей, а также заправку их горючим.

• Передвигаться в туманную погоду не рекомендуется.

• На переправах категорически запрещается пробивать лунки для рыбной ловли и других целей и переезжать переправу в неогороженных местах.

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