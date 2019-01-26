Иркутянин погасил задолженность почти 400 тысяч рублей, чтобы продать иномарку
Иркутянин арендовал земельный участок у администрации города Вологда. Однако, по каким-то причинам в период с марта 2015 года по апрель 2016 года не совершал платежи. Представители администрации обратились в суд по месту жительства неплательщика, а именно в Кировский районный суд Иркутска, который обязал гражданина оплатить задолженность в размере 394 тысячи рублей.
- Судебный пристав-исполнитель Правобережного отдела судебных приставов г. Иркутска уведомил должника о возбуждении в отношении него исполнительного производства, а также о сроках для добровольного исполнения решения суда, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.
Мужчина проигнорировал требования. Должностным лицом Управления был отправлен запрос в Госавтоинспекцию Иркутской области. Тамустановили, что иркутянину принадлежит авто марки Nissan Almera Classic, 2012 года выпуска. Судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия машины. Так сложилось, что неплательщик планировал продать авто. Пришлось в кротчайшие сроки заплатить по счетам.