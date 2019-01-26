2019-01-26T11:12:49+03:00
Спорт

XXXV зимние сельские спортивные игры Иркутской области пройдут с 1 по 3 февраля

В этом году организаторы смешили место проведения соревнований
Валентина ГИЛЕВИЧ
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XXXV зимние сельские спортивные игры Иркутской области пройдут с 1 по 3 февраля.XXXV зимние сельские спортивные игры Иркутской области пройдут с 1 по 3 февраля.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Тридцать пятые зимние сельские спортивные игры Иркутской области пройдут в Заларинском районе с 1 по 3 февраля. Обычно эти соревнования раньше проходили на базе спортивно-оздоровительного комплекса Областного училища олимпийского резерва под Ангарском.

- Площадками для проведения состязаний в Заларинском районе станут стадион «Урожай», корт Заларинского аграрного техникума, физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в 2018 году по государственной программе Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы, и другие объекты, - сообщили в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области.

Зимние сельские спортивные игры проходят в три этапа: муниципальный, региональный, всероссийский. В программу соревнований этого года войдут многие виды спорта, среди них баскетбол, лыжные гонки, шахматы и многое другое. Итоги подведу как в личном зачете. Так и в командном. Победители войдут в сборную команду Иркутской области для участия во Всероссийских зимних сельских спортивных играх, которые пройдут с 19 по 23 марта в Тюмени.

Ожидается, что в стартах примут участие не менее 20 муниципальных команд.

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