В библиотеку не за книгой: в Бурятии мужчина стащил мобильник со стола в читальном зале
В отделение МВД России по Баунтовскому эвенкийскому району обратилась местная жительница. Она заявила, что у нее прямо на рабочем месте украли сотовый телефон. Общий ущерб составил 5 с половиной тысяч рублей.
Полицейским удалось установить, что 23 января неизвестный мужчина похитил мобильник со стола прямо в читальном зале Центральной библиотеки села Багдарин.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 48-летнегоместного жителя.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Ведется следствие.
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