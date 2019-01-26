2019-01-26T13:41:33+03:00
Происшествия

В библиотеку не за книгой: в Бурятии мужчина стащил мобильник со стола в читальном зале

Ущерб составил 5,5 тысяч рублей
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В библиотеку не за книгой: в Бурятии мужчина стащил мобильник со стола в читальном зале.В библиотеку не за книгой: в Бурятии мужчина стащил мобильник со стола в читальном зале.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В отделение МВД России по Баунтовскому эвенкийскому району обратилась местная жительница. Она заявила, что у нее прямо на рабочем месте украли сотовый телефон. Общий ущерб составил 5 с половиной тысяч рублей.

Полицейским удалось установить, что 23 января неизвестный мужчина похитил мобильник со стола прямо в читальном зале Центральной библиотеки села Багдарин.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 48-летнегоместного жителя.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Ведется следствие.

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