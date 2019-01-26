Полицейские ищут свидетелей ДТП с тремя авто в Братске на улице Обручева

СЕГОДНЯ 16:05 2019-01-26T16:05:48+03:00

Изменить размер текста: A A

24 января в Братске на улице Обручева в восьмом часу вечера произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительным данным 41-летний водитель Toyota Allion не справился с управлением и врезался во впередистоящий на той же полосе Renault Logan. От сильного удара Toyota выехала на встречную полосу и столкнулась с авто Kia Rio. В результате столкновения пострадали трое: водитель Kia и пассажиры двух других машин. Им оказали медицинскую помощь.

Авария парализовала движение маршрутного транспорта.

Для установления причины аварии и всех обстоятельств полицейские просят свидетелей ДТП обратиться в отделение дорожной полиции по адресу: улица Пихтовая,36, или позвонить по телефону 44-22-44.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Чемпионат мира по санному спорту 2019: братчанин Семен Павличенко выиграл бронзу

В спринте российску сборную представляли три спортсмена, двое из них родом из Иркутской области. Чемпион мира 2015 года Семен Павличенко из Братска завоевал бронзовую медаль, а Александр Горбацевич, тоже братчанин, стал 15. Подробнее...