СЕГОДНЯ 14:33 2019-01-26T14:36:54+03:00

Из-за сильного снегопада в Москве отменили рейс из Иркутска в столицу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пассажиры смогут попасть в пункт назначения, как только погода наладится

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Рейс из Иркутска в Москву отменили сегодня, 26 января в связи с тем, что в столице сильный снегопад. Синоптики уже назвали это явление «снежным бураном».

Предварительно ожидается, что снег будет идти 45 часов без остановки. Выпадет почти половина месячной нормы.

Иркутяне, будьте внимательнее. Если вы планировали попасть в аэропорт Шереметьево 26 января или в Иркутск утром 27 января, то, скорее всего, у вас это не получится.

Уже отменен вылет из Иркутска в Москву рейса СУ-1445, который должен был отправиться в 19:40 26 января.

- Со всеми пассажирами рейса, который отменили, связываются представители компании перевозчика, - рассказали в справочной аэропорта Ирктска. - Им предоставят другой рейс как только погодные условия будут пригодны для полета. Возможно будут отменены рейсы и в воскресенье, 27 января.

Так же не вылетит рейс СУ-1440, назначенный на 4:20 утра 27 января из Шереметьева в Иркутск.

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