СЕГОДНЯ 04:59 2019-01-27T04:59:00+03:00

Прокуратура в долг не берет: в Иркутской области мошенники собирают у бизнесменов деньги на проверки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Просьбы "поспособствовать" деньгами для проведения прокурорских проверок в последнее время участились. Причем финансы требуют незамедлительно, а впоследствии, чтобы у предпринимателя или представителя компании не возникало сомнений в необходимости "помочь следствию", обещают вернуть.

- В последнее время участились случаи мошеннических действий в отношении руководителей различных организаций, учреждений и фирм, - предупреждает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. - В случае поступления к Вам подобных обращений просим незамедлительно обращаться по таким фактам в органы полиции.

В ведомстве напоминают, что его деятельность исключает получение какого-либо вознаграждения как от жителей региона, так и от каких-бы то ни было организаций на осуществление своей деятельности, в том числе и проведение прокурорских проверок. В долг у населения силовики также не берут - их работа организуется на государственном уровне, как и ее финансирование.