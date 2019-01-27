СЕГОДНЯ 05:37 2019-01-27T05:37:27+03:00

В Иркутске бывший владелец квартиры, у матери которого украли деньги при ее продаже, из мести поджег жилье . Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Продажа и покупка квартиры - дело, мягко говоря непростое. Продавец может оказаться без денег, а покупатель, если будут нарушены права на недвижимость детей, или, допустим, предыдущих владельцев и сделку оспорят - без крыши над головой. Это в случае мошенничества. Но есть еще банальный грабеж, когда деньги отнимают во время сделки. Именно так и произошло пять лет назад в Свердловском районе Иркутска .

Жилье продавала пожилая женщина. Она попросила своего знакомого присутствовать при сделке ( для надежности). Документы были подписаны, ключи переданы, наличные тоже. Довольные покупатели отправились вселяться в новую квартиру. И тут человек, которого позвали помочь с покупкой, забрал всю сумму и скрылся в неизвестном направлении.

- В итоге женщина осталась без жилья и денег, а ее сын посчитал, что покупатели и этот "добровольный помощник" действовали заодно, - сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска. - Не раз он приходил в бывшую квартиру матери и угрожал новым хозяевам, которые никакого отношения к мошеннику, похитившему деньги, не имели.

От угроз денег не прибавлялось. В ярости сын бывшей владелицы решил сжечь квадратные метры. Уходя после очередного скандала домой, он поджег дверь. Жильцы не могли самостоятельно покинуть квартиру - замки оплавились. Спастись им помогли сотрудники МЧС.

Состоялся суд. Теперь мстителю придется провести на принудительных работах два года, а с его заработной платы в доход государства будут перечислять 10 %.