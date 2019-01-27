Серийного квартирного вора из Читы задержали в Иркутске

СЕГОДНЯ 10:01 2019-01-27T10:01:48+03:00

Он скрывался от следствия пять лет

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Матерого домушника, который пять лет назад ограбил 28 квартир в Забайкальском крае, задержали на днях в Иркутске. Выяснилось, что еще в 2014 году он был арестован в Чите сотрудниками уголовного розыска. Так как мужчина начал сотрудничать со следствием, его отпустили под подписку о невыезде. Однако суда преступник так и не дождался, так как нарушил подписку и скрылся. Вскоре его объявили во всероссийский розыск.

Оказалось, все это время он прятался в Иркутске, где его и поймали. Как сообщили в прокуратуре Забайкальского края, теперь беглецу предстоит вернуться в родной город.

- Расследование возобновлено, - сообщают в прокуратуре. – Вскоре ему все же придется предстать перед судом.

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