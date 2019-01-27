2019-01-27T13:11:14+03:00
Происшествия

Пожар в Иркутске: женщина погибла в горящем частном доме

Причины трагедии выясняются
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пожар в Иркутске: женщина погибла в горящем частном домеПожар в Иркутске: женщина погибла в горящем частном домеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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О пожаре в частном доме по улице Левый берег Каи в Иркутске днем, 27 января спасателям сообщили бдительные соседи. Уже через несколько минут пожарные прибыли на место ЧП. К этому моменту дом был практически полностью охвачен огнем.

Очевидцы также рассказали, что внутри может находиться хозяйка, которая, скорее всего не смогла выбраться из огня. Увы, их предположения подтвердились. Когда пожар был потушен, тело женщины нашли внутри сгоревшего дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Что стало причиной возгорания, станет известно только после того, как на месте поработают дознаватели.

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