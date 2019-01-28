2019-01-28T03:32:20+03:00
Общество

Выставка «Великие юбиляры» открылась в Иркутске

Экспозиция посвящена Пушкину, Гоголю, Шукшину
Мария КНЯЗЕВА
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Фото: Культурный центр Александра ВампиловаФото: Культурный центр Александра Вампилова
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В Культурном центре Александра Вампилова начала свою работу выставка «Великие юбиляры». Посвящена она творчеству Александра Сергеевича Пушкина, Николая Васильевича Гоголя, Василия Макаровича Шукшина. В этом году со дня их рождения исполнится 220, 210 и 90 лет.

- Так получилось, что 2019, объявленный Годом театра, совпал с юбилеями этих классиков, - сообщают организаторы. - Произведения творцов не только входят в золотой фонд литературы, но также служат неиссякаемым источником вдохновения: к их произведениям снова и снова обращаются режиссёры, спектакли идут на множестве театральных сцен России и всего мира.

Выставка поделана на тематические блоки, посвященные каждому юбиляру в отдельности. Экспозиция состоит из книг, сценариев, фотографий спектаклей.

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