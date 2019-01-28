СЕГОДНЯ 04:23 2019-01-28T04:23:53+03:00

Фестиваль «Наука по уМолчанию» пройдет в Иркутске и на Ольхоне Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

Фестиваль «Наука по уМолчанию» пройдет в Иркутской области с 8 по 10 февраля. Работать он будет на двух площадках в Иркутске и одна – на острове Ольхон в поселке Хужир.

- Старт 8 февраля выбран не случайно – это День российской науки, - сообщает пресс-служба Иркутской областной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского. - В программе фестиваля: научно-популярные лекции, научные квесты, мастер-классы, интеллектуальные развлечения, выставки научной и учебной литературы. Директор фестиваля - директор астрономической обсерватории ИГУ, доктор физико-математических наук Сергей Арктурович Язев. Он также выступит на одной из встреч с научно-популярной лекцией.

В рамках фестиваля пройдут познавательные мастер-классы от экоцентра «Байкальская экологическая волна», клуба юных химиков, Центра развития дополнительного образования Иркутской области, музея занимательной науки «Экспериментарий» и других знатоков своего дела.

С лекциями выступят как гости фестиваля, так и иркутские ученые – профессора, кандидаты наук из ИГУ и сотрудники СО РАН. Приедут известный российский египтолог, автор более 200 научных и научно-популярных работ по истории и культуре Древнего Египта Виктор Солкин и директор библиотеки им. М. А. Волошина Сергей Куприянов.