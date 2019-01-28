2019-01-28T06:29:02+03:00
Происшествия

Пожар на улице Трактовая в Иркутске: из горящего склада спасли одного человека

Мужчину надышавшегося угарным газом доставили в больницу [фото]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Пожар на улице Трактовая в Иркутске: из горящего склада спасли одного человека.Пожар на улице Трактовая в Иркутске: из горящего склада спасли одного человека.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В пожарную службу Иркутска поступил сигнал о том, что на улице Трактовая горит склад. По тревоге было поднято 43 спасателя и 9 единиц техники.

Прибывшие на место пожарные, обнаружили, что внутри склада горит пластик. Двое рабочих успели покинуть охваченное огнем здание до прибытия спасателей, однако затем, один из них решил вернуться, чтобы забрать свои вещи. Но сгустившийся едкий дым сбил его с толку и мужчина не смог найти обратный путь.

По предварительной версии, пожар начался после короткого замыкания. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

По предварительной версии, пожар начался после короткого замыкания.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Ему удалось добраться до противоположной стороны здания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Там он начал стучаться в закрытые ворота, спасатели, услышав стук, пришли ему на помощь и вскрыли дверь.

Пожарные оказали ему первую медицинскую помощь, после чего его передали прибывшей бригаде врачей. Надышавшегося угарным газом мужчину, с сильным отравлением доставили в больницу.

Для координации тушения был развернут оперативный штаб. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Для координации тушения был развернут оперативный штаб.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На месте происшествия был развернут оперативный штаб, тушение осложнялось тем, что поблизости не было гидрантов. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание проводки.

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