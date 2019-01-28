Новый дворец бракосочетания построят в Ангарске

СЕГОДНЯ 07:00 2019-01-28T07:01:48+03:00

Иркутская область выделит около 50 миллионов рублей

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В Ангарске обсуждают проект строительства нового Дворца бракосочетания. Уже сформирован земельный участок, на котором возведут здание. Городские власти смогли найти инвестора, готового на первоначальном этапе вложить деньги. Областная служба ЗАГС уже согласовала предпроектные работы и смету.

- Для последующего выкупа 430 квадратных площадей у инвестора необходимо 50 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе администрации Ангараска. – Планируется, что эти средства поступят из областного бюджета.

В мэрии уточнили, что часть денег возможно удастся вернуть после продажи части старых помещений, в которых пока располагается местный ЗАГС.

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