Жителя Усолья-Сибирского осудили за пропаганду нацизма в Интернете

СЕГОДНЯ 07:39 2019-01-28T07:39:55+03:00

По решению суда он заплатит два штрафа на общую сумму 2500 рублей

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В Усолье завершилось рассмотрение дела о пропаганде нацизма и производстве экстремистских материалов. В ходе мониторинга Интернета полицейские нашли на личной странице местного жителя аудио и видеофайлы с изображением символики нацистской Германии. Сыщики смогли выяснить, что усольчанин также создал тематическую группу посвященную пропаганде экстремизма.

- Были возбуждены два административных дела, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – За публичную демонстрацию нацистской символики и за распространение экстремистских материалов.

По решению суда, мужчину приговорили к штрафам на общую сумму в 2500 рублей.

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