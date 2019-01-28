Жителя Усолья-Сибирского осудили за пропаганду нацизма в Интернете
В Усолье завершилось рассмотрение дела о пропаганде нацизма и производстве экстремистских материалов. В ходе мониторинга Интернета полицейские нашли на личной странице местного жителя аудио и видеофайлы с изображением символики нацистской Германии. Сыщики смогли выяснить, что усольчанин также создал тематическую группу посвященную пропаганде экстремизма.
- Были возбуждены два административных дела, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – За публичную демонстрацию нацистской символики и за распространение экстремистских материалов.
По решению суда, мужчину приговорили к штрафам на общую сумму в 2500 рублей.
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