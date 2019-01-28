Отец школьника из Усолья украл телефон у учительницы

СЕГОДНЯ 08:16 2019-01-28T08:16:13+03:00

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В полицию Усолья-Сибирского за помощью обратилась местная жительница. 29-летняя женщина рассказала сыщикам, что работает учителем в одной из городских школ. Во время занятий у нее из класса похитили телефон.

Полицейские смогли установить и задержать вора. Им оказался 33-летний мужчина, который пришел забрать своего ребенка из школы. Заметив на столе оставленный смартфон, усольчанин, недолго думая, положил его в карман. После чего продал его в ломбарде.

- Сотовый был найден и изъят, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Его уже вернули хозяйке.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Они выясняют все детали случившегося и опрашивают свидетелей. Расследование продолжается.

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