Отец школьника из Усолья украл телефон у учительницы
В полицию Усолья-Сибирского за помощью обратилась местная жительница. 29-летняя женщина рассказала сыщикам, что работает учителем в одной из городских школ. Во время занятий у нее из класса похитили телефон.
Полицейские смогли установить и задержать вора. Им оказался 33-летний мужчина, который пришел забрать своего ребенка из школы. Заметив на столе оставленный смартфон, усольчанин, недолго думая, положил его в карман. После чего продал его в ломбарде.
- Сотовый был найден и изъят, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Его уже вернули хозяйке.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Они выясняют все детали случившегося и опрашивают свидетелей. Расследование продолжается.
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