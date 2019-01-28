Поножовщина в Ангарске: ранее судимый местный житель убил своего собутыльника

СЕГОДНЯ 09:21 2019-01-28T09:24:40+03:00

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В Ангарске вынесен приговор местному жителю, который во время застолья убил своего нового знакомого. Освободившись из колонии, мужчина отбывавший наказание в Усть-Куте приехал в родной город и отправился навестить свою знакомую. Ангарчанка жила со своим молодым человеком, вместе они предложили гостю выпить за встречу.

Дружеские посиделки обернулись конфликтом, когда мужчины под действием алкоголя вступили в ссору. Схватив со стола стакан, мужчина ударил им своего собутыльника, после чего в ход пошла тарелка и бутылка. Затем несколько раз ударил хозяина дома ножом.

- В ходе заседания он полностью признал свою вину, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – Его приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии особого режима.

Кроме этого после освобождения из тюрьмы, следующие полтора года мужчина будет находиться под домашним арестом.

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