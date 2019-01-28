2019-01-28T11:53:53+03:00
Общество

МЧС предупреждает: 29 января в Иркутской области ожидается штормовое предупреждение

На Байкале ожидается шквалистый ветер до 29 м/с
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
МЧС предупреждает: 29 января в Иркутской области ожидается штормовое предупреждение.МЧС предупреждает: 29 января в Иркутской области ожидается штормовое предупреждение.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

На дорогах Иркутской области станет небезопасно. В регионе ожидается усиление ветра, метели и поземки. На Байкале возможен шторм.

По прогнозам гидрометеорологов 29 января в Иркутской области будет переменная облачность, в течении дня возможен снег. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 17 м/с. Температура ночью -23, -28, днем -15, -20, в северных и верхнеленских районах -20, -25. На Байкале усилтся западный и северо-западный ветер, в средней акватории с порывами до 22-29 м/с.

- Рекомендуется не планировать в ближайшие дни дальние пешие переходы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Туристам, которые уже вышли на маршрут советуем переждать непогоду в безопасном укрытии.

Автомобилистов также просят проявлять бдительность, на дорогах возможно образование наледи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за сильного снегопада в Москве отменили рейс из Иркутска в столицу. Пассажиры смогут попасть в пункт назначения, как только погода наладится. Подробнее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главную новогоднюю елку Иркутска и ледовый городок начали разбирать на сквере Кирова
На Центральном рынке Иркутска идут масштабные преобразования
Проезд по улице Костычева в Иркутске ограничат с 16 февраля по 30 апреля
100 километров по тайге: участковый спас от голода семью отшельников из Иркутской области
Украл 300 тысяч рублей: подрядчик из Бодайбо попался на махинациях с документами
Поножовщина в Ангарске: ранее судимый местный житель убил своего собутыльника
Работники АО «Ангарскцемент» стали участниками турнира по подлёдной рыбалке BOTIF-2019
Отец школьника из Усолья украл телефон у учительницы
Жителя Усолья-Сибирского осудили за пропаганду нацизма в Интернете
Новый дворец бракосочетания построят в Ангарске
Пожар на улице Трактовая в Иркутске: из горящего склада спасли одного человека
Саночник из Иркутской области Семен Павличенко в составе сборной России стал чемпионом мира