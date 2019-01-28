МЧС предупреждает: 29 января в Иркутской области ожидается штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 11:53 2019-01-28T11:53:53+03:00

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На дорогах Иркутской области станет небезопасно. В регионе ожидается усиление ветра, метели и поземки. На Байкале возможен шторм.

По прогнозам гидрометеорологов 29 января в Иркутской области будет переменная облачность, в течении дня возможен снег. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 17 м/с. Температура ночью -23, -28, днем -15, -20, в северных и верхнеленских районах -20, -25. На Байкале усилтся западный и северо-западный ветер, в средней акватории с порывами до 22-29 м/с.

- Рекомендуется не планировать в ближайшие дни дальние пешие переходы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Туристам, которые уже вышли на маршрут советуем переждать непогоду в безопасном укрытии.

Автомобилистов также просят проявлять бдительность, на дорогах возможно образование наледи.

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