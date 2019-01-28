2019-01-28T12:10:47+03:00
Общество

Проезд по улице Костычева в Иркутске ограничат с 16 февраля по 30 апреля

Дорогу перекроют для строительства теплотрассы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Проезд по улице Костычева в Иркутске ограничат с 16 февраля по 30 апреля.Проезд по улице Костычева в Иркутске ограничат с 16 февраля по 30 апреля.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! В Иркутске частично ограничат проезд по улице Костычева на участке от дома №30/25 до пересечения с улицей Варламова.

- Это связано со строительными работами, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – В этом месте проложат новый участок теплотрассы.

Движение транспорта будет частично ограничено с 16 февраля по 30 апреля. Водители, учтите это при составлении маршрута.

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