Главную новогоднюю елку Иркутска и ледовый городок начали разбирать на сквере Кирова

СЕГОДНЯ 12:44 2019-01-28T12:44:26+03:00

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Иркутск прощается с главным атрибутом Нового года. Рабочие приступили к разбору 27,5-метровой елки. Кроме того до конца недели уберут и ледовый городок, который был посвящен наступившему Году театра.

В сквере Кирова были размещены более 20 ледяных фигур персонажей художественных пьес и декоративных элементов оформления, а также горки, трон и лабиринт.

- Работы планируется завершить до конца недели, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Однако из-за ухудшения погоды сроки могут сдвинуться, потому что высотные работы проводиться не будут.

Конструкции главной городской елки Иркутска после демонтажа отправят на склад, там они будут храниться до наступления следующего Нового года.

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