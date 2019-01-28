Житель Саянска задержан за серию разбойных нападений на пожилых женщин

СЕГОДНЯ 15:38 2019-01-28T15:38:22+03:00

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В полицию Саянска друг за другом обратились пять местных жительниц. Все они рассказывали сыщикам одну и ту же историю. Неизвестный мужчина подбегал к ним сзади и выхватывал сумку, а тех, кто пытался дать хулигану отпор, он бил.

Все жертвы имели одну общую особенность, они были пожилыми женщинами. Грабитель специально выбирал тех, кто не мог защитить себя самостоятельно. Полицейские смогли установить налетчика и задержать его.

- Им оказался 34-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Мужчина имеет наркотическую зависимость.

По каждому из нападений возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сыщики собрали достаточно доказательств для того, чтобы суд на время следствие поместил его в изолятор. Расследование продолжается.

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