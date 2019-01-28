СЕГОДНЯ 15:29 2019-01-28T15:29:38+03:00

Пожар на улице Жердева в Улан-Удэ: из пятиэтажного дома спасатели вывели 60 человек. Фото: ГУ МЧС по Бурятии

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В пожарную службу Улан-Удэ поступило сообщение о пожаре, очевидцы рассказали, что горит пятиэтажный жилой дом по улице Жердева. По тревоге были подняты 25 спасателей и 10 единиц техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/688607" frameborder="0"></iframe> Пожар на улице Жердева в Улан-Удэ: из пятиэтажного дома спасатели вывели 60 человек.Видео снятое очевидцами. Группа «Я люблю Бурятию» в «VK».Предоставлено "КП"

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горит квартира на пятом этаже. Оттуда шел черный густой дым и вырывались всполохи пламени. Спасатели совместно с полицейскими через подъезды вывели из дома 60 жильцов, среди которых было 5 маломобильных человек.

Спасатели помогли покинуть дом маломобильным жильцам .Фото: ГУ МЧС по Бурятии

- Из горящего здания эвакуировали 15-летнюю девочку с ожогами рук, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии. – Ее доставили в больницу.

Для жильцов пострадавшего дома были организованы пункты временного размещения на базе детских лагерей в районе Верхней Березовки. В результате пожара сгорела крыша жилого дома на площади 600 квадратных метров и одна комната.

Тушением пожара занимались 25 спасателей.Фото: ГУ МЧС по Бурятии

После ликвидации последствий, место происшествия изучают инспектора пожарного надзора. Они опрашивают свидетелей и выясняют все детали случившегося. Пока предварительные причины устанавливаются, расследование продолжается.