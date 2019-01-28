Прогноз погоды в Иркутске: 29 января днем -17

СЕГОДНЯ 16:09 2019-01-28T16:09:13+03:00

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Январь вспомнил, что он зимний месяц, и решил напоследок напомнить об этом и иркутянам. В Иркутске 29 января - переменная облачность, временами небольшой снег. По прогнозам синоптиков, ветер подует северо-западный со скоростью 5-10 м/с, ночью будут порывы до 14 м/с, позёмок. Температура воздуха ночью ожидается -23,-25, днем столбики уличных термометров покажут -15,-17 градусов.

- По области - переменная облачность, ночью небольшой, в отдельных районах умеренный снег, днём местами небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер подует западный, северо-западный с переходом днём на юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с, позёмки, метели.

Температура в Приангарье ночью -23,-28, при прояснении -33,-38. Днем ожидается -15,-20, при облачной погоде -22,-27, в северных и верхнеленских районах днем 29 января -20,-25, в пониженных формах рельефа -29,-34 градусов.