2019-01-28T16:09:13+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 29 января днем -17

По области – порывы ветра до 17 м/с, метели
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Прогноз погоды в Иркутске: 29 января днем -17Прогноз погоды в Иркутске: 29 января днем -17Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Январь вспомнил, что он зимний месяц, и решил напоследок напомнить об этом и иркутянам. В Иркутске 29 января - переменная облачность, временами небольшой снег. По прогнозам синоптиков, ветер подует северо-западный со скоростью 5-10 м/с, ночью будут порывы до 14 м/с, позёмок. Температура воздуха ночью ожидается -23,-25, днем столбики уличных термометров покажут -15,-17 градусов.

- По области - переменная облачность, ночью небольшой, в отдельных районах умеренный снег, днём местами небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер подует западный, северо-западный с переходом днём на юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с, позёмки, метели.

Температура в Приангарье ночью -23,-28, при прояснении -33,-38. Днем ожидается -15,-20, при облачной погоде -22,-27, в северных и верхнеленских районах днем 29 января -20,-25, в пониженных формах рельефа -29,-34 градусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Саянска задержан за серию разбойных нападений на пожилых женщин
Пожар на улице Жердева в Улан-Удэ: из пятиэтажного дома спасатели вывели 60 человек
Главную новогоднюю елку Иркутска и ледовый городок начали разбирать на сквере Кирова
На Центральном рынке Иркутска идут масштабные преобразования
Проезд по улице Костычева в Иркутске ограничат с 16 февраля по 30 апреля
МЧС предупреждает: 29 января в Иркутской области ожидается штормовое предупреждение
100 километров по тайге: участковый спас от голода семью отшельников из Иркутской области
Украл 300 тысяч рублей: подрядчик из Бодайбо попался на махинациях с документами
Поножовщина в Ангарске: ранее судимый местный житель убил своего собутыльника
Работники АО «Ангарскцемент» стали участниками турнира по подлёдной рыбалке BOTIF-2019
Отец школьника из Усолья украл телефон у учительницы
Жителя Усолья-Сибирского осудили за пропаганду нацизма в Интернете
Новый дворец бракосочетания построят в Ангарске
Пожар на улице Трактовая в Иркутске: из горящего склада спасли одного человека
Саночник из Иркутской области Семен Павличенко в составе сборной России стал чемпионом мира