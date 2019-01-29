2019-01-29T03:31:48+03:00
Спорт

H&N Cup: стрелки из Иркутска завоевали два золота и бронзу в Германии

Артем Черноусов и Надежда Колода снова на пьедестале
Мария КНЯЗЕВА
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Надежда Колода - бронзовый призер H&N Cup. Фото: Стрелковый союз РоссииНадежда Колода - бронзовый призер H&N Cup. Фото: Стрелковый союз России
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Международные соревнования по стрельбе из пневматического оружия H&N Cup завершились 28 января в Германии. Иркутские спортсмена достойно представили Приангарье на турнире в Мюнхене. У наших стрелков – три медали: два золота и одна бронза. Золотые медали завоевал мастер спорта России Артем Черноусов.

- Обе медали высшей пробы Артем Черноусов выиграл в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди мужчин, – сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - В начале Артем стал победителем, набрав в квалификации 582 очка из 600 возможных, а в финале 245,4 очка. Вторым стал Дамир Микец из Сербии, бронза у немца Кевина Вента.

Вторая медаль у Артема также в этом олимпийском упражнении. Чтобы завоевать ее, Черноусову пришлось оставить позади 93 стрелка. Его результат в квалификации составил 583 очка из 600 возможных! Серебро у украинца Олега Омельчука, бронзовым призером стал снова Кевин Вента из Германии.

- Бронзу в копилку сборной России принесла иркутская спортсменка, мастер спорта России Надежда Колода, - отмечают в Минспорте региона. - Она заняла третье место в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди юниорок.

В скором времени стрелки, ученики заслуженного тренера России Галины Корзун начнут подготовку к чемпионату и первенству Европы. Соревнования пройдут в Хорватии в марте.

Артем Черноусов - обладатель двух золотых медалей H&N Cup. Фото: Стрелковый союз России

Артем Черноусов - обладатель двух золотых медалей H&N Cup. Фото: Стрелковый союз России

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