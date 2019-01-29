2019-01-29T04:02:23+03:00
Звезды

Директором Театра пилигримов назначена завотделом из Центра культуры коренных народов Прибайкалья Людмила Ваховская

У Людмилы Григорьевны 30-летний опыт работы в сфере культуры
Мария КНЯЗЕВА
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Людмила Ваховская. Фото: ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья»Людмила Ваховская. Фото: ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья»
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Директором Иркутского областного государственного бюджетного учреждения культуры театра-студии «Театр пилигримов» назначена заслуженный работник культуры Российской Федерации Людмила Ваховская.

- Она работала в Иркутском областном музыкальном театре им. Н.М. Загурского, управлении культуры администрации г.Иркутска, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Возглавляла Областной центр народного творчества и досуга, сегодня он называется «Иркутский областной Дом народного творчества», 13 лет. Под ее руководством учреждение награждено дипломом 1 степени смотра-конкурса на звание «Лучший Центр (Дом) народного творчества Российской Федерации».

У Ваховской 30-летний опыт работы в сфере культуры, дипломы Областного культурно-просветительского училища и Восточно-Сибирского государственного института культуры.

В скором времени также узнаем, кто будет художественным руководителем и режиссером Театра пилигримов. Пока что на эти должности рассматривают несколько человек.

Напомним, основатель и бессменный руководитель Театра пилигримов Владимир Соколов после тяжелой болезни ушел из жизни 17 декабря.

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