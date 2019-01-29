«Открытая лаборатория» пройдет в Иркутске 9 февраля

СЕГОДНЯ 04:53 2019-01-29T04:58:05+03:00

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Иркутский планетарий, Иркутский государственный университет, Лимнологический институт СО РАН, Библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского – учреждения Иркутска, которые присоединились к всероссийской познавательной акции «Открытая лаборатория».

- «Открытая лабораторная» – глобальная просветительская акция, - сообщается на сайте организаторов. - «Лаба» поможет вам вспомнить всё: откуда мы произошли, как устроена природа и как работает техника. Миссия организации – дать возможность каждому человеку проверить, насколько его картина мира совпадает с актуальными научными знаниями.

1,5-2 часа занятий пройдут в формате лекций, мастер-классов, опытов. Сначала «ученики» ответят на вопросы о создании мира, потом разберут свои ошибки. Принять участие могут иркутяне старше 12 лет. После выполнения задания каждое учреждение готовит свою интересную программу.

Так, в Иркутском планетарии после «экзамена» все отправятся на экскурсию по музею, посмотрят фильмы и при хорошей погоде даже увидят Солнце в телескоп. В ИГУ посетят выставку «Наука в ИГУ», на ней будет представлена научная деятельность во всех подразделениях ИГУ. Не менее интересные события ждут и участников «Открытой лаборатории» в Молчановке и в Лимнологическом. Узнать о них подробней и записаться на участие в «Лабе» можно здесь. Участие бесплатное.