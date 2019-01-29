2019-01-29T06:12:32+03:00
Общество

«Первозданная Россия»: иркутские фотографы рассказали об экспедиции по реке Лена

Съемочная группа и ученые прошли около 300 километров
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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«Первозданная Россия»: иркутские фотографы рассказали об экспедиции по реке Лена. Фото: пресс-служба Заповедное Прибайкалье.«Первозданная Россия»: иркутские фотографы рассказали об экспедиции по реке Лена. Фото: пресс-служба Заповедное Прибайкалье.
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На VI всероссийском фестивале «Первозданная Россия» представили ролик «Большое погружение в маленькую Лену». В нем рассказывается о масштабной экспедиции в верховья реки Лена и работе Байкало-Ленского заповедника.

В сентябре 2018 года съемочная группа вместе с работниками Заповедного Прибайкалья прошли и исследовали около 300 километров от границы Байкало-Ленского заповедника до впадения Малой Лены.

На протяжении всего маршрута проводилась аэросъемка. Фото: пресс-служба Заповедное Прибайкалье.

На протяжении всего маршрута проводилась аэросъемка. Фото: пресс-служба Заповедное Прибайкалье.

- В результате первых в истории погружений были обследованы глубинные участки реки до 7 метров, - сообщили в пресс-службе Заповедного Прибайкалья. – Выявлены большие скопления хариуса, сиговых рыб и ленка, проведена съемка подводных ландшафтов и аэросъемка маршрута экспедиции.

Для научных работ участникам экспедиции потребовалось около 2,5 тонн оборудования. Изучение осложнялось особенностью речной воды, из-за ее непрозрачности очень сложно сделать четкие снимки, однако, это все же удалось сделать.

Несмотря на все сложности, фотографы смогли сделать качественные снимки. Фото: пресс-служба Заповедное Прибайкалье.

Несмотря на все сложности, фотографы смогли сделать качественные снимки. Фото: пресс-служба Заповедное Прибайкалье.

Члены похода подчеркивают, что это лишь начало. Впереди еще предстоит большая эколого-просветительская и научная работа по исследованию флоры и фауны Байкало-Ленского заповедника.

Члены экспедиции. Фото: пресс-служба Заповедное Прибайкалье.

Члены экспедиции. Фото: пресс-служба Заповедное Прибайкалье.

Жители Иркутска смогут увидеть фильм уже в феврале. Показы пройдут в рамках юбилейных мероприятий 5-ой годовщины образования ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

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