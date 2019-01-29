2019-01-29T06:40:02+03:00
Общество

Пристегни ремень: в Иркутске инспекторы ГИБДД проведут рейд с 30 января по 1 февраля

Безопасность перевозки детей дополнительно проверят возле школ
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Пристегни ремень: в Иркутске инспекторы ГИБДД проведут рейд с 30 января по 1 февраля.Пристегни ремень: в Иркутске инспекторы ГИБДД проведут рейд с 30 января по 1 февраля.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Внимание, автомобилисты Иркутска! С 30 января по 1 февраля на дорогах города пройдет профилактический рейд. Инспекторы ГИБДД будут выявлять водителей, которые пренебрегая правилами, не пристегиваются ремнями безопасности.

Отдельное внимание уделят проверке перевозки детей. Дополнительные экипажи ДПС будут дежурить в утренние и вечерние часы возле школ, детских садов и больниц.

- Перевозка детей до 7 лет без удерживающих устройств запрещена, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Дети от 7 до 12 лет должны быть пристегнуты либо ремнями безопасности, либо в креслах по росту и весу ребенка.

Также полицейские напоминают, что за нарушение правил перевозки детей придется заплатить штраф в 3000 рублей. Штраф за не пристегнутый ремень для взрослого составляет 1000 рублей.

Всего за 2018 год в Иркутской области произошло 273 ДТП в которых водители не были пристегнуты. В результате чего 96 человек погибли, и 479 получили травмы.

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