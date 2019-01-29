2019-01-29T08:25:19+03:00
Спорт

Полузащитник «Байкал-Энергии» Евгений Шадрин выступает за сборную Казахстана на чемпионате мира в Швеции

Евгений Шадрин уже провел два матча на мировом форуме 2019
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Полузащитник «Байкал-Энергии» Евгений Шадрин выступает за сборную Казахстана на чемпионате мира в ШвецииПолузащитник «Байкал-Энергии» Евгений Шадрин выступает за сборную Казахстана на чемпионате мира в ШвецииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Один представитель иркутской «Байкал-Энергии» все-таки попал на чемпионат мира 2019, который на днях стартовал в шведском Венерсборге. Полузащитник бело-синих Евгений Шадрин на этом мировом форуме защищает цвета сборной Казахстана.

Правда опыт и мастерство 36-летнего хоккеиста пока не помогло сборной Казахстана одержать хотя бы одну победу на турнире. В первом матче Казахстан проиграл сборной Финляндии со счетом 0:9, а во второй встрече разгромно уступил россиянам 1:22. Кстати, Евгений Шадрин, который выступает за «Байкал-Энергию» с 2009 года уже выигрывал в составе сборной Казахстана четыре бронзовые медали чемпионата мира в 2012, 2013, 2014 и 2015 годах.

Напомним, одним из кандидатов в сборную России на поездку на чемпионат мира 2019 в Швецию был вратарь «Байкал-Энергии» Григорий Лапин. Но в последний момент он не вошел в окончательный список главного тренера Михаила Юрьева.

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