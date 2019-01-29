2019-01-29T11:04:58+03:00
Общество

Экс-бухгалтер школы-интерната из Усолья-Сибирского похитила более 8 миллионов рублей

Она уже вернула около 500 тысяч рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Экс-бухгалтер школы-интерната из Усолья-Сибирского похитила более 8 миллионов рублей.Экс-бухгалтер школы-интерната из Усолья-Сибирского похитила более 8 миллионов рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Усолье-Сибирском раскрыто хищение денег в одном из местных интернатов. Бывший бухгалтер, используя служебное положение, присвоила себе 8 миллионов 238 тысяч рублей.

На протяжении четырех лет жительница Усолья брала деньги из зарплат своих коллег - педагогов и персонала школы-интерната. Занимая должность главного бухгалтера, она тщательно скрывала свои махинации, подправляя финансовые отчеты.

- Женщина полностью признала свою вину, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда. – Дело было рассмотрено в особом порядке.

По приговору суда ее обязали возместить ущерб министерству образования Иркутской области в размере 8 миллионов 238 тысяч рублей. Она уже вернула часть денег, около 500 тысяч рублей.

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