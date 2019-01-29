СЕГОДНЯ 11:40 2019-01-29T11:40:42+03:00

Осторожно, газ: в Иркутской области проходят профилактические рейды по проверке газового оборудования. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Инспекторы МЧС отправились в рейды по жилым домам Иркутской области, в которых используется бытовой газ. Профилактические мероприятия направлены на проверку оборудования, а так же безопасности его монтажа и эксплуатации.

- Наша цель исключительно предупреждение несчастных случаев, никаких штрафов выписывать не будем, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Напоминаем, что в жилых домах запрещено хранить более 5 литров газа.

Подомовые обходы продлятся до 6 февраля.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Подомовые обходы продлятся до 6 февраля. После проверки оборудования и вентиляционных каналов, жильцам домов напомнают правила использования электроприборов и порядок действий при пожаре и утечке газа.

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