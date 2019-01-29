Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Иркутске усилили работу кабинетов неотложной помощи
На фоне сезонного роста заболеваемости жителей Иркутска гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями усилена работа отделений неотложной помощи во взрослых и детских поликлиниках города. Врачи принимают пациентов в кабинете и на дому. Врачи принимают как в кабинете, так и выезжают на дом.
- Просим не приводить зараженных детей в образовательные учреждения и соблюдать правила безопасности, - сообщила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая. – Приходя домой, не забывайте умывать лицо и мыть руки.
Заболевшие иркутяне могут обратиться в кабинеты неотложной помощи с 8.00 до 20.00.
КОНКРЕТНО
Адреса взрослых поликлиник, где находятся кабинеты неотложной помощи:
- ОГАУЗ «ИГКБ № 1» ул. Волжская, д. 1
- ОГБУЗ «ИГКБ № 3» ул. Тимирязева, д. 31
- ОГБУЗ «ИГБ № 5» ул. Челнокова, д. 20
- ОГАУЗ «ИГКБ № 8» ул. Баумана, 214а
- ОГАУЗ «ИГКБ № 9» ул. Радищева, д. 5
- ОГАУЗ «ИГКБ № 10» б-р Рябикова, д. 31
- ОГАУЗ «МСЧ ИАПО» ул. Новаторов, д. 5
- ОГБУЗ «ИГП № 2» ул. Ленина, д. 38
- ОГБУЗ «ИГП № 4» мкр. Первомайский, д. 23 а
- ОГБУЗ «ИГП № 6» мкр. Юбилейный, д. 36
- ОГБУЗ «ИГП № 15» ул. Напольная, д. 70
- ОГБУЗ «ИГП № 17» мкр. Университетский, д. 79
- ОГАУЗ «ИМСЧ № 2» ул. Байкальская, д. 201
Адреса детских поликлиник, где находятся кабинеты неотложной помощи:
- ОГБУЗ «ИДГП № 1» ул. Трилиссера, д.105
- ОГБУЗ «ИГДП № 2» пр. Жукова, д. 62
- ОГБУЗ «ИГДП № 5» ул. Шмидта, д. 20
ОГБУЗ «ИГДП № 6» ул. Мухиной, д. 19