2019-01-29T12:22:07+03:00
Здоровье

Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Иркутске усилили работу кабинетов неотложной помощи

Они переведены в ежедневный режим работы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Иркутске усилили работу кабинетов неотложной помощи.Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Иркутске усилили работу кабинетов неотложной помощи.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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На фоне сезонного роста заболеваемости жителей Иркутска гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями усилена работа отделений неотложной помощи во взрослых и детских поликлиниках города. Врачи принимают пациентов в кабинете и на дому. Врачи принимают как в кабинете, так и выезжают на дом.

- Просим не приводить зараженных детей в образовательные учреждения и соблюдать правила безопасности, - сообщила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая. – Приходя домой, не забывайте умывать лицо и мыть руки.

Заболевшие иркутяне могут обратиться в кабинеты неотложной помощи с 8.00 до 20.00.

КОНКРЕТНО

Адреса взрослых поликлиник, где находятся кабинеты неотложной помощи:

- ОГАУЗ «ИГКБ № 1» ул. Волжская, д. 1

- ОГБУЗ «ИГКБ № 3» ул. Тимирязева, д. 31

- ОГБУЗ «ИГБ № 5» ул. Челнокова, д. 20

- ОГАУЗ «ИГКБ № 8» ул. Баумана, 214а

- ОГАУЗ «ИГКБ № 9» ул. Радищева, д. 5

- ОГАУЗ «ИГКБ № 10» б-р Рябикова, д. 31

- ОГАУЗ «МСЧ ИАПО» ул. Новаторов, д. 5

- ОГБУЗ «ИГП № 2» ул. Ленина, д. 38

- ОГБУЗ «ИГП № 4» мкр. Первомайский, д. 23 а

- ОГБУЗ «ИГП № 6» мкр. Юбилейный, д. 36

- ОГБУЗ «ИГП № 15» ул. Напольная, д. 70

- ОГБУЗ «ИГП № 17» мкр. Университетский, д. 79

- ОГАУЗ «ИМСЧ № 2» ул. Байкальская, д. 201

Адреса детских поликлиник, где находятся кабинеты неотложной помощи:

- ОГБУЗ «ИДГП № 1» ул. Трилиссера, д.105

- ОГБУЗ «ИГДП № 2» пр. Жукова, д. 62

- ОГБУЗ «ИГДП № 5» ул. Шмидта, д. 20

ОГБУЗ «ИГДП № 6» ул. Мухиной, д. 19

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