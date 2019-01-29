Сергей Сокол: снижение квот на бесплатное обследование пациентов в диагностическом центре Иркутска недопустимо

СЕГОДНЯ 12:28 2019-01-29T12:28:26+03:00

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Депутаты ЗакСобрания Иркутской области будут настаивать на сохранении квот на обследование пациентов за счет средств ОМС в Иркутском диагностическом центре. Об этом заявил спикер областного парламента Сергей Сокол по итогам посещения учреждения и встречи с пациентами и врачами.

- К депутатам начали поступать обращения, что качественные услуги, которые оказывает диагностический центр, некоторые льготные категории жителей области в этом году могут не получить в том формате и объеме, как это было раньше, - сказал спикер. - В том числе, это касается ветеранов войны, труда, тружеников тыла. Это недопустимо.

Уточним, что каждый год в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи закладываются средства на определенный объем услуг и обращений в учреждениях здравоохранения, в том числе в Иркутский диагностический центр. Однако сегодня складывается такая ситуация, что оказание всех бесплатных услуг населению в ИДЦ с 1 апреля 2019 года под вопросом. Тем временем, в диагностическом центре до 50 процентов всех услуг оказывается по системе ОМС. Снижение данного показателя – угроза не только для пациентов, но и для коллектива учреждения: некоторые врачи могут попасть под сокращение. По словам замминистра здравоохранения Иркутской области Галины Синьковой, вопрос с финансированием по ОМС для центра сейчас в стадии доработки.

- Нельзя лишать возможности пациентов, тем более ветеранов Иркутской области проверить свое здоровье на самом современном медицинском оборудовании, получить рекомендации от лучших врачей, - заключил Сергей Сокол. - Будем поднимать вопрос перед областным правительством, и добиваться того, чтобы квоты жителям области сохранили.