2019-01-29T13:42:51+03:00
Происшествия

Внимание, розыск: в Ангарске ищут мужчину пытавшегося сжечь офис

Полицейские предлагают ему сдаться добровольно
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Внимание, розыск: в Ангарске ищут мужчину пытавшегося сжечь офис.Внимание, розыск: в Ангарске ищут мужчину пытавшегося сжечь офис.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Ангарске ищут местного жителя, который поджег входную дверь одного из офисов расположенных в доме №7 11-го микрорайона. Прибывшие по тревоге полицейские опросили возможных свидетелей и смогли составить словесный портрет мужчины.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили приметы подозреваемого: на вид около 30 лет, рост 170 см, среднее телосложение, одет во все темное. Имеется особая примета: синяк под левым глазом.

Всех, кто, что-либо знает о личности ангарчанина, просят обращаться в ближайшее отделение полиции. Кроме того, сыщики предлагают мужчине сдаться добровольно.

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