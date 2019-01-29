2019-01-29T16:07:32+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 30 января днем -10

По области – ветер до 18 м/с, слабые метели
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске: 30 января днем -10Прогноз погоды в Иркутске: 30 января днем -10Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Иркутске 30 января ожидается переменная облачность. Ночью и утром в городе будет идти слабый снег. Ветер будет дуть западный, юго-западный с переходом днём на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -20,-22. Днем столбики уличных термометров покажут -8,-10 градусов.

- По области в среду - переменная облачность, в северо-западных районах и местами по остальной территории небольшой, умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Утром – туман. Ветер подует западный, юго-западный. Днем на юге области будет юго-восточным 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. В западных и северо-западных районах Приангарья местами до 18 м/с, слабые метели, позёмки.

Температура воздуха по Иркутской области ночью -18,-23, при прояснении -28,-33, в Тайшетском, Чунском районах -16,-21, при прояснении до -25 градусов. Днём, по прогнозам синоптиков, ожидается -8,-13, при облачной погоде -18,-23. В Катангском, северо-восточных районах ночью будет -32,-37, при прояснении -41,-46, днём -24,-29, местами -34,-39 градусов.

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