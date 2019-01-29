20-летний интернет-мошенник из Ангарска продал 14 несуществующих автомобилей

СЕГОДНЯ 14:12 2019-01-29T14:12:44+03:00

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Жулики не перестают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. Одного из таких аферистов задержали и осудили в Ангарске. Молодой человек в течение двух лет продавал через Интернет несуществующие автомобили.

Сыщики смогли выяснить, что ангарчанин всегда действовал по одной излюбленной схеме. Разместив в Сети объявление о продаже автомобиля, которого у него никогда и не было, жулик, предлагал покупателям внести залог. После получения денег, лжепродавец обрубал все концы. После того, как два последних «покупателя» «Mazda Demio» и «Toyota Camry», потерявшие 25 тысяч рублей, обратились в полицию, молодого человека удалось найти и задержать.

- В ходе заседания выяснилось, что два года назад подсудимый аналогичным путем обманул еще 12 человек, похитив 166 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – В прошлый раз из-за смягчающих обстоятельств он получил условный срок.

По совокупности преступлений, ангарчанина приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать его он будет в колонии-поселении. Также молодому жулику предстоит возместить ущерб своим последним жертвам.