Иркутск примет эстафету чемпионата мира по хоккею с мячом от шведского Венерсборга

СЕГОДНЯ 14:31 2019-01-29T14:37:34+03:00

2014 год. Иркутск. В финальном матче мирового форума 2014 играли сборные России и Швеции. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мировой форум по бенди среди мужских команд состоится в Иркутске в 2020 году

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Чуть больше года остается до того момента, как Иркутск во второй раз в истории примет чемпионат мира по хоккею с мячом. Напомним, этот крупнейший мировой форум состоится в нашем городе весной 2020 года. А пока делегация от Иркутской области готовится вылететь в шведский Венерсборг, где в эти дни проходит чемпионат мира по бенди 2019. Цель визита - не только поддержать сборную России, но и принять от шведского города эстафету проведения следующего чемпионата мира.

- В составе делегации Прибайкалья в Швецию летят - председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко, президент ХК «Байкал-Энергия» Виктор Захаров и директор ХК «Байкал-Энергия» Василий Донских, - сообщается на официальном сайте федерации хоккея с мячом России.

Планируется, что церемония передачи флага Международной Федерации бенди Иркутску состоится сразу после финального матча, который намечен на 2 февраля.

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