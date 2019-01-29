Полный разгром: ХК «Ермак» на своем льду обыграл ЦСК ВВС

СЕГОДНЯ 16:36 2019-01-29T16:36:56+03:00

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Хоккеисты ангарского «Ермака» вновь порадовали своих болельщиков, одержав вторую подряд победу в Высшей хоккейной лиге. На своем льду «оранжевые» разгромили ЦСК ВВС из Самары со счетом 7:1.

Серьезную заявку на победу ангарчане сделали уже в первом периоде, отправив в ворота гостей три безответные шайбы. В составе нашей дружины отличились Даниил Лапин, Артем Севостьянов, еще один раз красный свет за воротами соперника зажег Андрей Дергунов.

В начале второго отрезка гости отыграли одну шайбу. Ответ наших парней на это был более убедительный. После точных бросков Артема Севастьянова и Даниила Лапина «Ермак» повел в счете уже в четыре шайбы. Ну а в заключительном периоде «оранжевые» окончательно добили самарцев, отправив в их ворота еще две шайбы. Неприличным счет сделали Борис Левитский и Анатолий Раенко. Есть первая разгромная победа ангарчан в этом сезоне!

Развить успех «Ермак» попробует в следующем домашнем матче с тольяттинской «Ладой», который состоится 31 января.

ИСТОЧНИК KP.RU