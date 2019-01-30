2019-01-30T03:31:53+03:00
Звезды

Выставка живописи и графики Сергея Писарева откроется 31 января в Иркутске

Экспозиция подготовлена к 50-летию автора
Мария КНЯЗЕВА
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Фрагмент картины Сергея Писарева. Фото: Иркутский художественный музейФрагмент картины Сергея Писарева. Фото: Иркутский художественный музей
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Завтра, 31 января, в Галерее сибирского искусства откроется персональная выставка известного иркутского художника Сергея Писарева. Как отмечают сотрудники музея, подборка картин позволит проследить практически весь творческий путь автора. К его 50-летию и была собрана эта экспозиция из частных коллекций и работ, предоставленных мастером.

- Посетителей ждет встреча как с уже знакомыми произведениями, так и с совсем новыми картинами, которые впервые будут представлены любителям и ценителям искусства, - отмечает пресс-служба Иркутского художественного музея. – Главной темой его полотен является величественная природа Прибайкалья.

Любовь к нашей природе подвигла Сергея Юрьевича организовать в 2012 году «Большой байкальский пленэр». С тех пор он является бессменным руководителем этого проекта. Помимо пейзажей на выставке будут представлены и портреты коренных жителей Восточной Сибири.

Вход на открытие свободный. Начало в 16.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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