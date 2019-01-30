2019-01-30T04:13:32+03:00
Туризм

Иркутская область вошла в ТОП-20 лучших туристических регионов

Рейтинг был составлен по результатам 2018 года
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутская область вошла в ТОП-20 лучших туристических регионовИркутская область вошла в ТОП-20 лучших туристических регионовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутскую область за минувший год посетили 1,6 миллионов человек. Такую статистику предоставило агентство ТурСтат. Это позволило Приангарью занять на 18-ую строчку рейтинга популярности у туристов.

- Лидерами среди городов стали: на первом месте - Москва, ее посетили 23, 5 миллионов туристов, - сообщают аналитики. – Второе место за северной столицей. В Санкт-Петербурге побывали 8,5 миллионов человек. Замыкает тройку – Сочи и более 6 миллионов, посетивших город-курорт.

КОНКРЕТНО

Лучшие Туристические Города и Регионы России в 2018 году:

1. Москва: 23,5 млн (+9%) *

2. Краснодарский край: более 17 млн туристов (+6%), вкл Сочи (более 6 млн)

3. Московская область: 15 млн (+7%)

4. Санкт-Петербург: 8.5 млн (+13%)

5. Республика Крым: 6,8 млн (+28%)

6. Приморский край: более 5 млн +20%, вкл 780 тыс интуристов +20%, 422 тыс Китай

7. Владимирская область: более 5 млн (+9%)

8. Ярославская область: более 3,8 млн (+7%)

9. Республика Татарстан: 3,4 млн +10%, вкл Казань 3,2 млн, 346 тыс интуристов +24%

10. Тюменская область: 3,1 млн (+7%)

11. Ленинградская область: 3 млн (+50%)

12. Вологодская область: 2,9 млн

13. Республика Башкортостан: более 2,5 млн (+13%)

14. Калужская область: более 2,5 млн

15. Алтайский край: 2,2 млн (+3%)

16. Астраханская область: более 2,1 млн

17. Республика Горный Алтай: 2,11 млн (+3%)

18. Иркутская область: более 1,6 млн

19. Калининградская область: более 1,5 млн

20. Ставропольский край: 1.5 млн

ИСТОЧНИК KP.RU

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