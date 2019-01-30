На льду Байкала пройдет конькобежный марафон

СЕГОДНЯ 04:48 2019-01-30T04:48:36+03:00

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Регистрация на Международный открытый байкальский марафон на коньках началась. Он пройдет 1-3 марта в районе поселка Сахюрта Ольхонского района в бухте Базарная губа. Побегать на коньках в толпе могут все желающие. Трассы на льду Байкала будут различной: от 5 до 100 км. Для ребятишек сделают забег на 100 метров.

- Ожидается, что в марафоне примут участие не только граждане России, но и представители Германии, Нидерландов, Эстонии, Японии, Китая и Монголии. Участвовать можно на любых моделях коньков, - рассказала пресс-службе Минспорта Иркутской области организатор марафона Инна Безрядина.

Программа трех дней разнообразна. Будет ночная гонка, забег в купальниках на 500 метров, экскурсии. Подать заявку можно на официальном сайте марафона.

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ИСТОЧНИК KP.RU