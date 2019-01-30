Пятеро жителей Иркутской области предстанут перед судом за похищения имущества на 2,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 05:09 2019-01-30T05:09:39+03:00

Пятеро жителей Иркутской области предстанут перед судом за похищение имущества на 2,5 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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40 потерпевших и 2,5 миллиона ущерба – таков итог «работы» пятерых подозреваемых. Расследование эпизодов уголовного дела накануне было завершено в Усть-Куте следователями Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области.

- Пяти фигурантам вменяется совершение вымогательств, легализация имущества, добытого преступным путём, мошенничества и грабежи, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Противоправные деяния были совершены в 2015-2017 годах.

Следователи установили, что 35-летний местный житель Усть-Кута создал устойчивую организованную группу. Вместе с подельниками они вымогали деньги и авто у пострадавших. Когда мужчинам давали отпор, они просто похищали имущество и угрожали расправой.

- Материалы уголовных дел, возбуждённых по признакам преступления, предусмотренного статьями 163, 174, 159 и 161 УК РФ соединены в одно производство и с неопровержимыми доказательствами направлены в городской суд, - говорят полицейские.

Также имущество подозреваемых сейчас арестовано. Возможно, это покроет ущерб, причиненный пострадавшим. Все подозреваемые ранее привлекались к уголовной ответственности. В том числе и по статьям за особо тяжкие преступления: убийство, угроза убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU