Противотуберкулезное отделение в Зиме временно закрыли после проверки Роспотребнадзора
При проведении плановой проверки в больнице города Зима Иркутской области, специалисты Роспотребнадзора обнаружили множество санитарно-эпидемиологических нарушений. В противотуберкулезном отделении пациенты обходились без канализации и холодной воды, а имеющийся уличный туалет не чистили.
Результаты проверки были переданы в Зиминский городской суд, который принял решение закрыть медицинское учреждение на 90 суток до устранения выявленных нарушений.
- Отделение закрыто, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области, - Двери в здание были опечатаны.
Приставы уже предупредили главного врача о возможной административной и уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU