СЕГОДНЯ 09:04 2019-01-30T09:04:57+03:00

Убийство из ревности: житель Братска убил своего знакомого, который приставал к его подруге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Его приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы

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В Братске дружеское застолье обернулось резней. Трагедия произошла когда, местный житель в компании своей девушки и знакомого вместе проводили вечер. Прилично выпив, гость решил проявить симпатию к спутнице своего приятеля. Прямо на глазах удивленного парня, он обнял женщину и поцеловал ее.

Вспыхнула словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В ярости ревнивый хозяин дома схватил со стола нож и ударил им обидчика в грудь. От полученного ранения мужчина скончался в больнице.

- В ходе заседания осужденный признал свою вину, - сообщили в пресс-службе Братского городского суда. – Его приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с принудительным лечением.

Судья учел, не только его раскаяние, но и то, что мужчина является инвалидом детства и имеет хронические заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU