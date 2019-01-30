2019-01-30T09:04:57+03:00
Происшествия

Убийство из ревности: житель Братска убил своего знакомого, который приставал к его подруге

Его приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Убийство из ревности: житель Братска убил своего знакомого, который приставал к его подруге.Убийство из ревности: житель Братска убил своего знакомого, который приставал к его подруге.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Братске дружеское застолье обернулось резней. Трагедия произошла когда, местный житель в компании своей девушки и знакомого вместе проводили вечер. Прилично выпив, гость решил проявить симпатию к спутнице своего приятеля. Прямо на глазах удивленного парня, он обнял женщину и поцеловал ее.

Вспыхнула словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В ярости ревнивый хозяин дома схватил со стола нож и ударил им обидчика в грудь. От полученного ранения мужчина скончался в больнице.

- В ходе заседания осужденный признал свою вину, - сообщили в пресс-службе Братского городского суда. – Его приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с принудительным лечением.

Судья учел, не только его раскаяние, но и то, что мужчина является инвалидом детства и имеет хронические заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 4 миллионов рублей присвоила бухгалтер фирмы из Братска. Она три года подделывала электронные чеки. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иркутске ищут женщину, похитившую забытые у банкомата деньги
Противотуберкулезное отделение в Зиме временно закрыли после проверки Роспотребнадзора
Пятеро жителей Иркутской области предстанут перед судом за похищения имущества на 2,5 млн рублей
На льду Байкала пройдет конькобежный марафон
Иркутская область вошла в ТОП-20 лучших туристических регионов
Выставка живописи и графики Сергея Писарева откроется 31 января в Иркутске
Полный разгром: ХК «Ермак» на своем льду обыграл ЦСК ВВС
Прогноз погоды в Иркутске: 30 января днем -10
Иркутск примет эстафету чемпионата мира по хоккею с мячом от шведского Венерсборга
20-летний интернет-мошенник из Ангарска продал 14 несуществующих автомобилей
Внимание, розыск: в Ангарске ищут мужчину пытавшегося сжечь офис
Забили до смерти: двое 16-летних подростков убили своего знакомого в Иркутске
Более 4 миллионов рублей присвоила бухгалтер фирмы из Братска
Сергей Сокол: снижение квот на бесплатное обследование пациентов в диагностическом центре Иркутска недопустимо
Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Иркутске усилили работу кабинетов неотложной помощи
Осторожно, газ: в Иркутской области проходят профилактические рейды по проверке газового оборудования
Экс-бухгалтер школы-интерната из Усолья-Сибирского похитила более 8 миллионов рублей
В Иркутске продолжается ремонт Центрального рынка
«Ростелеком» в Иркутской области подвел итоги Года добровольца
Увидел в Интернете: в Иркутске вор сдался после того, как узнал о розыске из соцсетей
Полузащитник «Байкал-Энергии» Евгений Шадрин выступает за сборную Казахстана на чемпионате мира в Швеции
Ради отдыха в Таиланде, иркутянка вернула 132 тысячи рублей долга
Пристегни ремень: в Иркутске инспекторы ГИБДД проведут рейд с 30 января по 1 февраля