В Иркутске ищут женщину, похитившую забытые у банкомата деньги
Полицейские Иркутска разыскивают местную жительницу, которую подозревают в краже. Воспользовавшись невнимательностью женщины, которая снимала наличные и оставила на банкомате конверт с деньгами, воровка решила присвоить его себе.
В Иркутске ищут женщину, похитившую забытые у банкомата деньги.ГУ МВД по Иркутской области
- Кража произошла в одном из павильонов на улице Новаторов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Камеры видеонаблюдения запечатлели, как неизвестная девушка забирает забытый конверт с деньгами.
Жителей Иркутска узнавших разыскиваемую, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU