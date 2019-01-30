СЕГОДНЯ 09:41 2019-01-30T09:41:22+03:00

В Иркутске ищут женщину, похитившую забытые у банкомата деньги. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Она присвоила себе 13 тысяч рублей [видео]

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Полицейские Иркутска разыскивают местную жительницу, которую подозревают в краже. Воспользовавшись невнимательностью женщины, которая снимала наличные и оставила на банкомате конверт с деньгами, воровка решила присвоить его себе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/688998" frameborder="0"></iframe> В Иркутске ищут женщину, похитившую забытые у банкомата деньги.ГУ МВД по Иркутской области

- Кража произошла в одном из павильонов на улице Новаторов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Камеры видеонаблюдения запечатлели, как неизвестная девушка забирает забытый конверт с деньгами.

Жителей Иркутска узнавших разыскиваемую, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU