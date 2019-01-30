Ограбление библиотеки в Иркутской области раскрыли благодаря потерянной перчатке

СЕГОДНЯ 13:34 2019-01-30T13:34:42+03:00

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В отдел полиции поселка Еланцы за помощью обратились работники местной библиотеки, они рассказали сыщикам, что стали жертвами ограбления. По их словам, неизвестный через окно забрался внутрь и похитил компьютерную технику. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили возможных свидетелей и изъяли камеры наружного наблюдения.

Однако выйти на след вора помогла другая деталь. Сбегая с места ограбления, взломщик не заметил, как обронил кожаную перчатку.

- После исследования улик, удалось найти и задержать похитителя техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Им оказался ранее судимый местный житель.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сыщики выясняют все детали случившегося. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU