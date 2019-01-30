Ограбление библиотеки в Иркутской области раскрыли благодаря потерянной перчатке
В отдел полиции поселка Еланцы за помощью обратились работники местной библиотеки, они рассказали сыщикам, что стали жертвами ограбления. По их словам, неизвестный через окно забрался внутрь и похитил компьютерную технику. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили возможных свидетелей и изъяли камеры наружного наблюдения.
Однако выйти на след вора помогла другая деталь. Сбегая с места ограбления, взломщик не заметил, как обронил кожаную перчатку.
- После исследования улик, удалось найти и задержать похитителя техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Им оказался ранее судимый местный житель.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сыщики выясняют все детали случившегося. Расследование продолжается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученик распылил газовый баллончик в школе в Тулуне: пострадали 14 детей. Ребята находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Подробности.
Взрыв газа в жилом доме в Усть-Куте: осужден 45-летний монтажник. Мужчина не заметил утечку в газовом баллоне и закурил. Подробности.
ИСТОЧНИК KP.RU