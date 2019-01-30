2019-01-30T12:20:10+03:00
Политика

Министру обороны России Сергею Шойгу показали новые истребители на Иркутском авиационном заводе

В Иркутске Сергей Шойгу осмотрел производство Су-30СМ [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Министру обороны России Сергею Шойгу показали новые истребители на Иркутском авиационном заводеМинистру обороны России Сергею Шойгу показали новые истребители на Иркутском авиационном заводеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Иркутске с официальным визитом побывал министр обороны России Сергей Шойгу. В наш город глава военного ведомства прилетел, чтобы ознакомиться с ходом производства и модернизации многоцелевых истребителей Су-30СМ. Напомним, что их собирают для российской армии и стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности.

Сергей Шойгу в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сергей Шойгу в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Объединенной авиастроительной корпорации и «Иркуту» необходимо выполнять не только контракты по поставке новой техники, но и работы в рамках обеспечения полного жизненного цикла, - цитирует Сергея Шойгу пресс-служба министерства обороны России. – Добавлю, что Россия эксплуатирует более 100 машин этого типа, при модернизации их оснастят новым высокоточным оружием.

Также, в Иркутске Сергею Шойгу доложили, что две эскадрильи самолётов Су-30СМ уже приняты на вооружение Казахстана, при этом поставки будут продолжены. Кроме того, в 2019 году готовятся принять первую партию Су-30СМ и Вооружённые силы Белоруссии.

В наш город глава военного ведомства прилетел, чтобы ознакомиться с ходом производства и модернизации многоцелевых истребителей Су-30СМ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В наш город глава военного ведомства прилетел, чтобы ознакомиться с ходом производства и модернизации многоцелевых истребителей Су-30СМФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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